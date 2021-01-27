Россия возобновила регулярное авиасообщение с четырьмя странами
Россия 27 января возобновляет прерванное из-за эпидемии COVID-19 авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, сообщает РИА Новости.
Так, два раза в неделю будут выполняться полеты по маршруту Москва - Ханой, Москва - Дели, Москва - Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки. Три раза в неделю будут выполняться рейсы из Москвы в Доху.
Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий, въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен, так как они сохраняют собственные ограничения из-за коронавируса на въезд.
Ранее сообщалось о том, что туристы смогут посетить Кипр с 1 марта 2021 года без ограничений, нужен лишь отрицательный результат теста на коронавирус. Российским туристам при этом придется сдавать ещё один анализ по прилету в страну.
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