Россия возобновила регулярное авиасообщение с четырьмя странами

Россия 27 января возобновляет прерванное из-за эпидемии COVID-19 авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, сообщает РИА Новости.

Так, два раза в неделю будут выполняться полеты по маршруту Москва - Ханой, Москва - Дели, Москва - Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки. Три раза в неделю будут выполняться рейсы из Москвы в Доху.

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Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий, въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен, так как они сохраняют собственные ограничения из-за коронавируса на въезд.

Ранее сообщалось о том, что туристы смогут посетить Кипр с 1 марта 2021 года без ограничений, нужен лишь отрицательный результат теста на коронавирус. Российским туристам при этом придется сдавать ещё один анализ по прилету в страну.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмАвиаперелеты
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