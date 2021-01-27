Россия возобновила регулярное авиасообщение с четырьмя странами

Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий, въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен, так как они сохраняют собственные ограничения из-за коронавируса на въезд.

Ранее сообщалось о том, что туристы смогут посетить Кипр с 1 марта 2021 года без ограничений, нужен лишь отрицательный результат теста на коронавирус. Российским туристам при этом придется сдавать ещё один анализ по прилету в страну.

