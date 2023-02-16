Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов

В прошлом году квота на студентов, приезжающих из-за рубежа, составляла 23 тысячи мест, на сегодняшний день она расширена до 30 тысяч, отметил Примаков.

При этом он добавил, что рейтинг основан на «оценках некоторых экспертов», а российское образование назвал «востребованным».

Ранее в Думе допустили увеличение бюджетных мест в южных вузах для жителей новых регионов страны.

