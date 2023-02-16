Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов

Россия вошла в топ-5 стран по числу иностранных студентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.

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В прошлом году квота на студентов, приезжающих из-за рубежа, составляла 23 тысячи мест, на сегодняшний день она расширена до 30 тысяч, отметил Примаков.

При этом он добавил, что рейтинг основан на «оценках некоторых экспертов», а российское образование назвал «востребованным».

Ранее в Думе допустили увеличение бюджетных мест в южных вузах для жителей новых регионов страны.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:вузыСтуденты
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