Россия ведет переговоры с рядом государств о взаимной отмене виз

Россия ведет переговоры с некоторыми государствами о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия

«Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами по соглашениям о взаимной отмене виз с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, российская сторона ведет соответствующие обсуждения с рядом стран Африки.

Между тем в Таиланде начал действовать новый временный режим безвизового въезда для россиян, пишет 360.ru. Граждане РФ смогут находиться без визы в королевстве в течение 60 дней.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВизыМинэкономразвитияРоссия

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