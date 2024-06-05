Россия ведет переговоры с рядом государств о взаимной отмене виз
Россия ведет переговоры с некоторыми государствами о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
«Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами по соглашениям о взаимной отмене виз с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, российская сторона ведет соответствующие обсуждения с рядом стран Африки.
Между тем в Таиланде начал действовать новый временный режим безвизового въезда для россиян, пишет 360.ru. Граждане РФ смогут находиться без визы в королевстве в течение 60 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru