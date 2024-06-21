Россия ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках

Как напомнил дипломат, сейчас в соответствии с договорами об «отмене визовых формальностей» граждане более 65 стран могут въезжать в РФ без виз. За последние четыре года в силу вступили 15 подобных соглашений.

«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», — указал Климов.

Ранее в Минэкономразвития предложили ввести многократные визы в Россию, пересмотреть их стоимость и сроки действия, напоминает 360.ru.

