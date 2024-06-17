Песков: В России рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
17 июня 202412:32
Ведомства в России проанализируют предложение об отмене визового режима между РФ и Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила российского лидера Владимира Путина отменить визовый режим между двумя странами, напоминает «Свободная пресса».
Как отметил Песков, он не видел такого предложения.
«Но если оно было, то мы его... увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», — подчеркнул представитель Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru