Россия в июне будет производить 11 млн масок в сутки

Россия уже решила вопрос по обеспеченности защитными масками, в июне их выпуск нарастят с нынешних 9 миллионов штук до 11 миллионов в сутки. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он уточнил, что сейчас в стране медицинские маски составляют чуть меньше половины от общего объёма производства, остальное - гигиенические. До 4,5 миллионов к этому поставляет Китай, отмечает РИА ФАН. Однако в конце мая будет запущено новое производство масок в Брянске, это увеличит ежедневное производство на 2 миллиона.

Кроме того, по словам Мантурова, 1,4 миллиона масок производят организации, входящие в Федеральную службу исполнения наказаний. Глава Минпромторга также рассказал, что в России созданы запасы защитных перчаток больше чем на 90 дней.

В сутки выпускается 30 тысяч этих изделий. До необходимого объёма приходится производить закупки в Китае, однако летом собственное производств перчаток будет также увеличено.

