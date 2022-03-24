Россия снимет ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

Оперштаб отменит ограничения на въезд граждан Казахстана в РФ, выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также снимет запрет на пересечение сухопутной части российско-монгольской границы гражданами России и Монголии в обоих направлениях.

Границы откроют с полуночи 30 марта по московскому времени, пишет Ura.ru.

