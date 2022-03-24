Россия снимет ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией
Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Оперштаб отменит ограничения на въезд граждан Казахстана в РФ, выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также снимет запрет на пересечение сухопутной части российско-монгольской границы гражданами России и Монголии в обоих направлениях.
Границы откроют с полуночи 30 марта по московскому времени, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Мединский: На кону сегодня существование России
- Российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом
- Россия снимет ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией
- СМИ: В США составят план на случай применения Россией ядерного оружия
- Минобороны показало видео уничтожения экипажами Су-34 техники ВСУ
- Совет Федерации: Почти 96 тысяч работников находятся в простое в РФ
- В Германии отменили все концерты группы «Любэ»
- Роскосмос начнет заключать внешние контракты в рублях
- В Донбассе погиб тесть экс-министра обороны ДНР Стрелкова
- Индийская Nayara Energy купила около 1,8 млн баррелей российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru