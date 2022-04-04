Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 9 апреля РФ собирается отменить введенные из-за пандемии ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, включая Китай, Аргентину, Индию и ЮАР.

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить предоставление ПЦР-тестов для россиян и граждан государств ЕАЭС при пересечении сухопутных границ РФ.