Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем

С 9 апреля Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем и для россиян, и для иностранных граждан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 9 апреля РФ собирается отменить введенные из-за пандемии ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, включая Китай, Аргентину, Индию и ЮАР.

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить предоставление ПЦР-тестов для россиян и граждан государств ЕАЭС при пересечении сухопутных границ РФ.

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ФОТО: сайт
ТЕГИ:ГраницаКоронавирусРоссияКитай
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