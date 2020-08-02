Россия разрешила въезд в страну гражданам Швейцарии

«Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом», - информирует пресс-служба российского правительства.

Ранее стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса дал разрешение на возобновление авиасообщения России со Швейцарией с 15 августа. Планируется, что полеты будут осуществляться один раз в неделю.



