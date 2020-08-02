Россия разрешила въезд в страну гражданам Швейцарии

Ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии снят. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ принят в преддверии восстановления авиасообщения со Швейцарией 15 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба кабмина.

Россия откроет авиасообщение со Швейцарией 15 августа

«Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом», - информирует пресс-служба российского правительства.

Ранее стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса дал разрешение на возобновление авиасообщения России со Швейцарией с 15 августа. Планируется, что полеты будут осуществляться один раз в неделю.


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ФОТО: РИА Новости
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