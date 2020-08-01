Россия откроет авиасообщение со Швейцарией 15 августа
Российские самолеты начнут перевозить граждан в Швейцарию с 15 августа раз в неделю. Такое разрешение дал оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
«Оперативный штаб... принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва», — цитирует сообщение
С субботы, 1 августа, Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Планируется открыть воздушную границу и с Абхазией.
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