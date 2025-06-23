Россия приостановила полеты над рядом стран Ближнего Востока из-за эскалации

На фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке Росавиация ввела временные ограничения для российских авиаперевозчиков на выполнение рейсов в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно обновленным директивам (NOTAM), российским авиакомпаниям предписано воздержаться от полетов в и из аэропортов Израиля и Ирана, а также не использовать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, предварительно — до 02:59 мск 26 июня.

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Меры предприняты на фоне растущей напряженности после заявлений Корпуса стражей исламской революции о начале операции против американских военных объектов на Ближнем Востоке. В ответ на удары США по иранским ядерным объектам КСИР сообщил о пусках ракет по авиабазе Аль-Удейд в Катаре — ключевому пункту присутствия американского контингента в регионе.

Катарские власти заявили, что системы ПВО успешно перехватили иранские ракеты. В МИД страны добавили, что расценивают атаку как нарушение суверенитета и оставляют за собой право на соразмерный ответ, передает «Радиоточка НСН».

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