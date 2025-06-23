Россия приостановила полеты над рядом стран Ближнего Востока из-за эскалации
На фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке Росавиация ввела временные ограничения для российских авиаперевозчиков на выполнение рейсов в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно обновленным директивам (NOTAM), российским авиакомпаниям предписано воздержаться от полетов в и из аэропортов Израиля и Ирана, а также не использовать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, предварительно — до 02:59 мск 26 июня.
Меры предприняты на фоне растущей напряженности после заявлений Корпуса стражей исламской революции о начале операции против американских военных объектов на Ближнем Востоке. В ответ на удары США по иранским ядерным объектам КСИР сообщил о пусках ракет по авиабазе Аль-Удейд в Катаре — ключевому пункту присутствия американского контингента в регионе.
Катарские власти заявили, что системы ПВО успешно перехватили иранские ракеты. В МИД страны добавили, что расценивают атаку как нарушение суверенитета и оставляют за собой право на соразмерный ответ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия приостановила полеты над рядом стран Ближнего Востока из-за эскалации
- В Тульской области убиты директор спортколледжа и его адвокат
- Посольство РФ в Катаре предупредило граждан об угрозе после ударов Ирана
- Катар пригрозил ответом на ракетный удар Ирана по базе Эль-Удейд
- СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше
- Во Франции начали расследование после 145 жалоб на уколы шприцем на фестивале
- СМИ: Иран запустил шесть баллистических ракет по американским объектам в Катаре
- США закрыли базу в Катаре и призвали своих граждан укрыться из-за угрозы атаки
- Трамп потребовал разъяснений слов Медведева о ядерной помощи Ирану
- СМИ: В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru