Россия предложила отменить визы Саудовской Аравии и еще четырем странам

Россия предложила пяти странам, в том числе Саудовской Аравии и Малайзии, полностью отменить туристические визы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума.

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Глава Минэкономразвития отметил, что Москва развивает тему перехода к безвизу с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен», — цитирует Решетникова РИА Новости.

Ранее Россия запустила механизм групповых безвизовых обменов с Китаем, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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