СМИ: Руководство Израиля было не в восторге от переговоров между США и Ираном

По данным телеканала, в израильском военном ведомстве считают, что многие цели еще не достигнуты.

Портала Axios пишет, что премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху удалось получить от администрации США заверение в том, что Вашингтон в рамках переговорного процесса будут настаивать на широком перечне уступок от Тегерана, таких как отказ от запасов высокообогащенного урана, прекращение программы по его обогащению и ограничение программы Ирана создания баллистических ракет.

Ранее Иран заявил, что США уже нарушили три пункта мирного плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

