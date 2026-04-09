СМИ: Руководство Израиля было не в восторге от переговоров между США и Ираном

Руководство Израиля было не в восторге от начала переговорного процесса между США и Ираном, сообщает CNN.

США связали переговоры с Ираном с открытием Ормузского пролива

По данным телеканала, в израильском военном ведомстве считают, что многие цели еще не достигнуты.

Портала Axios пишет, что премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху удалось получить от администрации США заверение в том, что Вашингтон в рамках переговорного процесса будут настаивать на широком перечне уступок от Тегерана, таких как отказ от запасов высокообогащенного урана, прекращение программы по его обогащению и ограничение программы Ирана создания баллистических ракет.

Ранее Иран заявил, что США уже нарушили три пункта мирного плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
