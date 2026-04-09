Над территорией России ликвидировали 69 дронов ВСУ
9 апреля 202607:51
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами почти 70 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля... перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.
Дроны были ликвидированы в Курской и Астраханской областях, Краснодарском крае, над водами Азовского моря.
Ранее в селе Новый Ропск Брянской области женщина пострадала после атаки БПЛА по автомобилю, пишет 360.ru.
