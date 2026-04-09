В поселке Саук-Дере на Кубани мужчина погиб при атаке БПЛА

Один человек погиб в результате атаки беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах.

«В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», - написал губернатор.

Кроме того, Кондратьев рассказал, что фрагменты сбитых дронов упали в поле в пригороде Крымска, на территории предприятия, на нескольких улицах в селе Молдаванское. В этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Грайвороне Белгородской области мирный житель пострадал после детонации дрона ВСУ, пишет 360.ru.

