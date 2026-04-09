В России в марте выросла в 1,5 раза выдача автокредитов

Выдача автокредитов в марте в России увеличилась в 1,5 раза и достигла 156,4 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

В месячном выражении показатель вырос на 47%, в годовом - на 52,6%. В марте число автокредитов составило более 100 тысяч, что на 46,1% больше, чем в феврале, и на 22,4% выше уровня марта 2025 года.

Средний чек по автокредиту в первый месяц весны увеличился на четверть – до 1,53 млн рублей - в годовом выражении. По сравнению с февралем он стал больше на 0,6%.

Ранее в РФ изменились условия выдачи автокредита, ключевым фактором для банка становится финансовый профиль заемщика, пишет Ura.ru.

