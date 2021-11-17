В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Байдена

Четких сроков проведения онлайн-встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Пока еще нет четких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договоренность, мы вас проинформируем», — заявил журналистам представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что президенты РФ и США могут до конца 2021 года провести встречу в онлайн-формате. Также отмечалось, что в начале следующего года могут состояться очные переговоры Путина и Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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