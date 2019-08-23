Россия побила рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по числу долгожителей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2019 года в стране проживало более 20,5 тысяч россиян, достигших столетия.
Отмечается, что это на 17 процентов больше, чем годом ранее. Кроме того, число долгожителей увеличивается уже на протяжении восьми лет, уточняет издание.
Как отмечает «Свободная пресса», среди российских долгожителей большую часть, а именно 70 процентов, составляют женщины.
Эксперты отмечают, что такая тенденция потребует от государства решения вопросов доступности медицинского и социального ухода за гражданами старшего возраста, пишет РИА ФАН.
Ранее в Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Так, практически каждая четвертая женщина в трудоспособном возрасте (24%) умирает из-за новообразований. Еще в 23% случаях смерть наступает в связи с болезнями системы кровообращения. Третьей причиной смерти стали внешние обстоятельства — 19%. Согласно представленным данным, больше всего трудоспособных женщин умирает в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области, меньше всего — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов рассказал НСН, почему в регионе самый высокий показатель здоровья среди женщин. По его словам, это результат целенаправленной политики по пропаганде здорового образа жизни и отказу от алкоголя и сигарет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Россию прибыли смертоносные комары
- Новости за ночь: Минобороны сообщило о разведактивности у границ РФ
- Медики назвали самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
- Западные СМИ обеспокоились путешествием робота «Фёдора» в космос
- Россия выразила обеспокоенность неконтролируемой гонкой вооружений