Россия побила рекорд по числу долгожителей

В России зафиксирован новый рекорд по числу долгожителей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2019 года в стране проживало более 20,5 тысяч россиян, достигших столетия.

Отмечается, что это на 17 процентов больше, чем годом ранее. Кроме того, число долгожителей увеличивается уже на протяжении восьми лет, уточняет издание.

Как отмечает «Свободная пресса», среди российских долгожителей большую часть, а именно 70 процентов, составляют женщины.

Эксперты отмечают, что такая тенденция потребует от государства решения вопросов доступности медицинского и социального ухода за гражданами старшего возраста, пишет РИА ФАН.