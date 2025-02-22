На Кубе открыли первый парк солнечной энергетики
Первый парк солнечной энергетики открыли на Кубе. Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель в соцсети Х.
«Мы с большой радостью открываем сегодня первый из фотоэлектрических солнечных парков, которые будут готовы по всей стране в течение года», - подчеркнул политик.
Парки обеспечат свыше 1 000 МВт энергии. Диас-Канель назвал приоритетом восстановление электроэнергетической системы Кубы.
Администрация главы республики пояснила, что на острове открылся парк «Медицинское училище», расположенный в Которро. В момент запуска его мощность составила 21 МВт.
В декабре энергетическая сеть Кубы была парализована из-за аварии на теплоэлектростанции Антонио Гуитераса в провинции Матансас.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубе открыли первый парк солнечной энергетики
- Слюсарь: В Каменске отразили атаку БПЛА
- В Казани и Нижнекамске временно ограничили работу аэропортов
- Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в Омской области
- Трамп отправил в отставку главу комитета начальников штабов ВС
- Комик Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента
- В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека
- СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях против России
- Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды
- В Новосибирской области платформа грузового поезда сошла с рельсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru