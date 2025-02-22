На Кубе открыли первый парк солнечной энергетики

Первый парк солнечной энергетики открыли на Кубе. Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель в соцсети Х.

«Мы с большой радостью открываем сегодня первый из фотоэлектрических солнечных парков, которые будут готовы по всей стране в течение года», - подчеркнул политик.

Парки обеспечат свыше 1 000 МВт энергии. Диас-Канель назвал приоритетом восстановление электроэнергетической системы Кубы.

Администрация главы республики пояснила, что на острове открылся парк «Медицинское училище», расположенный в Которро. В момент запуска его мощность составила 21 МВт.

В декабре энергетическая сеть Кубы была парализована из-за аварии на теплоэлектростанции Антонио Гуитераса в провинции Матансас.

