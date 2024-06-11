Россия отправила в Абхазию более 220 тысяч учебников
За последние три года Россия отправила Абхазии больше 220 тысяч учебников, рассказал министр просвещения республики Инал Габлия.
«То есть у детей теперь есть возможности изучать предметы – физику, математику, химию, биологию с помощью современной литературы. Это влияет на качество образования», – заявил Габлия «ФедералПресс».
По его словам, современная школа должна быть оборудована всем необходимым для гармоничного развития личности учеников. Образовательное пространство в целом должно мотивировать детей к обучению, отметил Габлия.
Ранее помощник российского президента Владимир Мединский сообщил РИА Новости, что готов отправить украинской Службе безопасности свой учебник истории после того, как ведомство завело против него уголовные дела, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru