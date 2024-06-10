Россия отозвала аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии

Россия решила отозвать аккредитацию у журналистки Марии Книпс-Виттинг из московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF в ответ на действия Вены. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

«Десятого июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России», — следует из сообщения МИД.

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В заявлении министерства отмечается, что в случае продолжения дискриминации в отношении российских журналистов со стороны Вены, Москва примет соответствующие меры в отношении австрийских представителей СМИ.

30 апреля австрийские власти лишили аккредитации корреспондента ТАСС Ивана Попова и дали ему две недели на то, чтобы покинуть страну. Российский МИД 31 мая вызвал посла Австрии и выразило протест в связи с этим решением, предупредив об возможной ответной реакции, если Вена не отменит это решение, которое нарушает права российских журналистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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