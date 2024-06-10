Россия отозвала аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии

Россия решила отозвать аккредитацию у журналистки Марии Книпс-Виттинг из московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF в ответ на действия Вены. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

«Десятого июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России», — следует из сообщения МИД.