Россия открыла авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Отмечается, что решением правительства с этими тремя странами разрешено выполнение регулярных рейсов. В частности, в Египет (Каир) – три рейса в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы – два рейса в неделю.

В Росавиации отметили, что переговоры о возобновлении полетов с другими странами продолжаются.

Напомним, регулярное и чартерное международное авиасообщение Россия закрыла 27 марта в связи с эпидемией коронавируса. Исключение предоставлялось для вывозных рейсов, которыми россияне возвращались из-за границы в страну. С августа были возобновлены авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию.

