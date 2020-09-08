Россия открыла авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Российские авиаперевозчики могут организовывать регулярные рейсы в Египет, Объединенные арабские эмираты и Мальдивы с 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что решением правительства с этими тремя странами разрешено выполнение регулярных рейсов. В частности, в Египет (Каир) – три рейса в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы – два рейса в неделю.
В Росавиации отметили, что переговоры о возобновлении полетов с другими странами продолжаются.
Напомним, регулярное и чартерное международное авиасообщение Россия закрыла 27 марта в связи с эпидемией коронавируса. Исключение предоставлялось для вывозных рейсов, которыми россияне возвращались из-за границы в страну. С августа были возобновлены авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию.
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