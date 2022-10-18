Россия выступила на Конференции ООН против транснациональной преступности

17 октября в Вене начала работу 11-я сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, российскую делегацию возглавил статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, сообщает ТАСС.

В своем выступлении на открытии сессии Игорь Зубов отметил ключевую роль ООН в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Глава российской делегации акцентировал внимание на трансформации и перетекании из одних стран в другие самых опасных видов преступного поведения, связанных с торговлей людьми, оружием и наркотиками, пиратством и контрафактом. По его мнению, данное обстоятельство требует качественно новых подходов к международному сотрудничеству, принципы которого целенаправленно размываются коллективным Западом.

Он также призвал не допустить политизации антикриминального сотрудничества по линии Интерпола и других организаций.

Сообщается, что работа российской делегации в Вене продлится до 21 октября.

