Белоусов: Парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах РФ

Парады в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне являются центральным событием праздничных торжеств. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

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На заседании Российского организационного комитета «Победа» он указал, что в 2025 году Парады Победы пройдут в Москве и восьми городах-героях.

Кроме того, проведение парадов запланировано в 19 городах, в которых расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

«В состав парадных расчётов войдут участники специальной военной операции»,- заключил министр.

Ранее Белоусов заявил, что для участия в Параде Победы 9 мая 2025 года в Москве были приглашены военные из 19 дружественных стран, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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