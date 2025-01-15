Белоусов: Парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах РФ
Парады в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне являются центральным событием праздничных торжеств. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
На заседании Российского организационного комитета «Победа» он указал, что в 2025 году Парады Победы пройдут в Москве и восьми городах-героях.
Кроме того, проведение парадов запланировано в 19 городах, в которых расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
«В состав парадных расчётов войдут участники специальной военной операции»,- заключил министр.
Ранее Белоусов заявил, что для участия в Параде Победы 9 мая 2025 года в Москве были приглашены военные из 19 дружественных стран, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru