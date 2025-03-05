Россия направит Абхазии дополнительную электроэнергию

Россия окажет помощь Абхазии в преодолении энергодефицита, направив республике дополнительный объем электроэнергии в качестве гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, состоявшейся в Кремле.

Гунба отметил, что республика исчерпала ранее выделенные поставки и выразил просьбу о дополнительной поддержке до середины апреля. Путин, в ответ на обращение, заверил, что необходимые меры будут приняты, отмечает RT.