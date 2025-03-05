Россия направит Абхазии дополнительную электроэнергию
Россия окажет помощь Абхазии в преодолении энергодефицита, направив республике дополнительный объем электроэнергии в качестве гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, состоявшейся в Кремле.
Гунба отметил, что республика исчерпала ранее выделенные поставки и выразил просьбу о дополнительной поддержке до середины апреля. Путин, в ответ на обращение, заверил, что необходимые меры будут приняты, отмечает RT.
Абхазия в последние месяцы столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии, вызванным низким уровнем воды на Ингурской ГЭС и изношенностью энергетической инфраструктуры. С декабря 2024 года Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в регион, предоставив 327 млн кВт·ч, что позволило частично компенсировать нехватку энергии.
Однако к середине февраля 2025 года объемы поставленной электроэнергии были практически исчерпаны, и Абхазия обратилась к России за дополнительной поддержкой. В ответ Москва согласилась предоставить еще 182 млн кВт·ч электроэнергии, чтобы предотвратить веерные отключения и обеспечить стабильное энергоснабжение региона, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Общественная палата предложила новые меры для контроля за электровелосипедами
- СМИ: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках
- СМИ: Порошенко до введения санкций вывел более 48 миллионов долларов за границу
- Фигурантка дела о сухпайках для российской армии изобличила других обвиняемых
- Россия направит Абхазии дополнительную электроэнергию
- Диетолог Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей
- Умер кинопродюсер и режиссер Илья Шерстобитов
- В Италии умер скрипач и профессор Марио Трабукко
- СМИ: Чехия выделит нефть из резервов после остановки поставок из России
- Ермак и Уолц обсудили возможные переговоры с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru