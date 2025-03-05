Россия направит Абхазии дополнительную электроэнергию

Россия окажет помощь Абхазии в преодолении энергодефицита, направив республике дополнительный объем электроэнергии в качестве гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, состоявшейся в Кремле.

Гунба отметил, что республика исчерпала ранее выделенные поставки и выразил просьбу о дополнительной поддержке до середины апреля. Путин, в ответ на обращение, заверил, что необходимые меры будут приняты, отмечает RT.

Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Абхазия в последние месяцы столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии, вызванным низким уровнем воды на Ингурской ГЭС и изношенностью энергетической инфраструктуры. С декабря 2024 года Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в регион, предоставив 327 млн кВт·ч, что позволило частично компенсировать нехватку энергии.

Однако к середине февраля 2025 года объемы поставленной электроэнергии были практически исчерпаны, и Абхазия обратилась к России за дополнительной поддержкой. В ответ Москва согласилась предоставить еще 182 млн кВт·ч электроэнергии, чтобы предотвратить веерные отключения и обеспечить стабильное энергоснабжение региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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