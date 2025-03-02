Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии. Официальная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Бадра Гунба избран президентом Абхазии

По словам Путина, победа Гунбы на выборах подтвердила поддержку абхазскими гражданами его политики на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.

Путин также заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союзнических и дружественных связей между Россией и Абхазией в период президентства нового лидера республики.

Ранее сегодня, 2 марта, председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объявил, что Бадра Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов и избран президентом Абхазии, сообщает НСН.

15 февраля в Абхазии прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали пять кандидатов. По итогам голосования, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов и было принято решение о проведении второго тура выборов, который прошел 1 марта.

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ФОТО: Сайт Кремля
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