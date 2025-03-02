Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии. Официальная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам Путина, победа Гунбы на выборах подтвердила поддержку абхазскими гражданами его политики на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.
Путин также заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союзнических и дружественных связей между Россией и Абхазией в период президентства нового лидера республики.
Ранее сегодня, 2 марта, председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объявил, что Бадра Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов и избран президентом Абхазии, сообщает НСН.
15 февраля в Абхазии прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали пять кандидатов. По итогам голосования, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов и было принято решение о проведении второго тура выборов, который прошел 1 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru