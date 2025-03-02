Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

По словам Путина, победа Гунбы на выборах подтвердила поддержку абхазскими гражданами его политики на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.

Путин также заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союзнических и дружественных связей между Россией и Абхазией в период президентства нового лидера республики.

Ранее сегодня, 2 марта, председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объявил, что Бадра Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов и избран президентом Абхазии, сообщает НСН.

15 февраля в Абхазии прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали пять кандидатов. По итогам голосования, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов и было принято решение о проведении второго тура выборов, который прошел 1 марта.

