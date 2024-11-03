Россия направила в Турцию запрос о жалобах туристов на загадочный вирус
3 ноября 202407:33
Роспотребнадзор сообщил в Telegram, что отправил запрос в Министерство здравоохранения Турции, с просьбой предоставить информацию на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус.
Ведомство напомнило о необходимых мерах безопасности, предотвращающих возможное заражение вирусами. Перед едой необходимо мыть руки, фрукты и овощи — мыть кипяченой водой.
Ранее несколько десятков человек заразились неизвестной инфекцией, проводя свой отпуск в отелях турецкого Белека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС готовится к изменению военной поддержки Киева в случае победы Трампа
- Россия направила в Турцию запрос о жалобах туристов на загадочный вирус
- Михалков раскритиковал Познера за высказывания
- Украина попросила списки пленных, которых Россия готова обменять
- Слуцкий: Президент Чехии подписал гражданам страны смертный приговор
- Журналист Филлипс: действия помогавшего ВС РФ американца Мартиндейла являются подвигом
- В Госдуме предложили ежемесячно разыгрывать квартиры для новорожденных
- В Госдуме заявили, что в зоне СВО произошел перелом
- Турция депортировала российского туриста из-за фото местной жительницы
- СМИ: На Украине повреждена железнодорожная инфраструктура
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru