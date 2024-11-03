Россия направила в Турцию запрос о жалобах туристов на загадочный вирус

Роспотребнадзор сообщил в Telegram, что отправил запрос в Министерство здравоохранения Турции, с просьбой предоставить информацию на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус.

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Ведомство напомнило о необходимых мерах безопасности, предотвращающих возможное заражение вирусами. Перед едой необходимо мыть руки, фрукты и овощи — мыть кипяченой водой.

Ранее несколько десятков человек заразились неизвестной инфекцией, проводя свой отпуск в отелях турецкого Белека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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