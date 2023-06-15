Россия ведет переговоры о безвизовом режиме со странами Латинской Америки и исламского мира

По его словам, перед российским внешнеполитическим ведомством поставлена задача сделать всю Латинскую Америку безвизовой зоной для граждан России.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что сейчас идет работа над отменой визового режима с такими странами исламского мира, как Индонезия и Малайзия, а также с Ираком, Сирией и Египтом.

Ранее Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 45 дней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

