Россия направила Черногории запрос на выдачу бизнесмена Исмаилова

Генеральная прокуратура России направила запрос об экстрадиции задержанного в Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд в Черногории рассмотрит вопрос о политическом убежище бизнесмену Исмаилову

«Запрос от 7 октября о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам», — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, Исмаилова задержали в Черногории 1 октября. Предприниматель был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия, в России он заочно арестован. Исмаилов попросил властей Черногории о предоставлении политического убежища, напоминает RT. Суд в Подгорице рассмотрит заявление бизнесмена 12 ноября.

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