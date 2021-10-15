Россия направила Черногории запрос на выдачу бизнесмена Исмаилова

«Запрос от 7 октября о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам», — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, Исмаилова задержали в Черногории 1 октября. Предприниматель был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия, в России он заочно арестован. Исмаилов попросил властей Черногории о предоставлении политического убежища, напоминает RT. Суд в Подгорице рассмотрит заявление бизнесмена 12 ноября.

