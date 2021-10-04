Суд в Черногории рассмотрит вопрос о политическом убежище бизнесмену Исмаилову

Суд в Подгорице рассмотрит заявление о предоставлении политического убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката предпринимателя Марину Русакову.

Бизнесмена задержали в Черногории 1 октября, днем позже суд принял решение о его аресте. Адвокаты Исмаилова обжаловали вердикт судьи.

«Суд Подгорицы рассмотрит заявление Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища 12 ноября», — сообщила Русакова.

Тельман Исмаилов, а также его брат Вагиф находятся в международном розыске по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. В России они заочно арестованы.

