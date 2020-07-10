Голикова: РФ начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
С 15 июля начнется процесс снятия ограничений на международные полеты начнётся с 15 июля. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что российские власти намерены возобновить авиасообщение со странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев в таких государствах не должен превышать 1%, подчеркнула вице-премьер.
Кроме того, Татьяна Голикова отметила, что для въезда в РФ иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на СOVID-19, полученную не менее чем за 3 дня до прибытия.
Накануне стало известно, что Роспотребнадзор предложил Минтрансу и Росавиации список из 13 стран для открытия авиасообщения на первом этапе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании, из азиатских стран в перечне Вьетнам, Монголия, Китай и Шри-Ланка. Остальные — страны Европы: Венгрия, Дания, Норвегия, Финляндия, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды и Италия.
Напомним, международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19 приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru