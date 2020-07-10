Голикова: РФ начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

С 15 июля начнется процесс снятия ограничений на международные полеты начнётся с 15 июля. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что российские власти намерены возобновить авиасообщение со странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев в таких государствах не должен превышать 1%, подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, Татьяна Голикова отметила, что для въезда в РФ иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на СOVID-19, полученную не менее чем за 3 дня до прибытия.