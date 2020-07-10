Голикова: РФ начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

С 15 июля начнется процесс снятия ограничений на международные полеты начнётся с 15 июля. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что российские власти намерены возобновить авиасообщение со странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев в таких государствах не должен превышать 1%, подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, Татьяна Голикова отметила, что для въезда в РФ иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на СOVID-19, полученную не менее чем за 3 дня до прибытия.

В АТОР сочли «странном» список стран, которые могут открыться для россиян первыми

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор предложил Минтрансу и Росавиации список из 13 стран для открытия авиасообщения на первом этапе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании, из азиатских стран в перечне Вьетнам, Монголия, Китай и Шри-Ланка. Остальные — страны Европы: Венгрия, Дания, Норвегия, Финляндия, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды и Италия.

Напомним, международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19 приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры