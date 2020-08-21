Россия начала процесс вступления в Международную организацию по миграции
Владимир Путин поручил правительству России обеспечить вступление нашей станы в Международную организацию по миграции (МОМ). Об этом сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. О проделанной работе главе кабмина необходимо отчитаться до 1 декабря текущего года.
Помимо этого, МВД, МИД, Минздраву, Минтруду поручено обеспечить эффективное участие России в работе Международной организации по миграции с учетом национальных интересов РФ.
Ранее координатор общественного движения «Страна без расизма и ксенофобии», правозащитник Бахром Исмаилов заявил, что США создают все условия для трудовой миграции, России нужно перенимать их опыт. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты выигрывают конкуренцию в мире за высококвалифицированных мигрантов, создавая для этого все необходимые условия.
«Более высокообразованные мигранты уезжают в страны Западной Европы, США. Мы больше импортируем серых воротничков. Это рабочие профессии. В части высокодоходных сфер мы отстаем. Если мы хотим перейти к новому технологическому укладу, мы должны создать аналогичные (американским – ред.) условия», - отметил политолог.
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