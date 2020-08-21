Россия начала процесс вступления в Международную организацию по миграции

Владимир Путин поручил правительству России обеспечить вступление нашей станы в Международную организацию по миграции (МОМ). Об этом сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. О проделанной работе главе кабмина необходимо отчитаться до 1 декабря текущего года.

Помимо этого, МВД, МИД, Минздраву, Минтруду поручено обеспечить эффективное участие России в работе Международной организации по миграции с учетом национальных интересов РФ.