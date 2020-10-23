Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в начале ноября
Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
" Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато", - сказал он.
Он пояснил, что плато будет характеризоваться фиксацией числа зараженных на определенном постоянном числе.
За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, пишет RT. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.
В Москве за последние сутки зафиксировано 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольшее число выявленных случаев заболевания, за сутки в столице умерло 62 больных коронавирусом, 2779 человек выписаны.
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Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
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