Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в начале ноября

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

" Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато", - сказал он.

Он пояснил, что плато будет характеризоваться фиксацией числа зараженных на определенном постоянном числе.

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, пишет RT. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.

В Москве за последние сутки зафиксировано 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольшее число выявленных случаев заболевания, за сутки в столице умерло 62 больных коронавирусом, 2779 человек выписаны.

