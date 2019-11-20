Брюн опроверг российские исследования «медицинской» марихуаны

20 ноября 201913:35
Олег Ватутин

Евгений Брюн рассказал в эфире НСН, что вреда от лечения марихуаной может оказаться больше, чем пользы.


В СМИ появилась информация о том, что в России начались исследования по медицинскому использованию конопли. Об этом, если верить ряду изданий, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Однако в беседе с НСН Евгений Брюн эту информацию опроверг.

«На Западе, действительно, исследования идут, но мы не знаем, чем они закончатся. Россия за всем этим наблюдает издалека. Американское и российское законодательство в отношении употребления марихуаны (психоактивное средство, получаемое из конопли – НСН) идентичное. Она под запретом. Никакой легализации», - отметил собеседник НСН.

Американские исследователи конопли полагают, что в ряде случаев её дозы могут помочь в лечении депрессии, в хосписах, умирающим больным, рассказал специалист.

Нарколог: Лечить депрессию психоделиками не позволят законы и Минздрав

Специалисты опасаются, что исследования в США могут привести к легализации марихуаны.

«Возможно, эти американские инициативы — лукавство для легализации марихуаны. Это очень опасная штука. Если исследования дадут позитивный результат, медицина будет использовать такие препараты. Но пока говорить об этом преждевременно. Опасений пока больше, чем предполагаемой пользы», - заключил психиатр-нарколог, напомнив, что употребление конопли может сделать человека инвалидом.

Ранее НСН сообщила, что основатель знаменитой канадской цирковой компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержан по обвинению в выращивании марихуаны на своем частном острове в Тихом океане. Как передает агентство France-Presse, 60-летний миллиардер был остановлен правоохранителями в тот момент, когда покидал свой частный самолёт во Французской Полинезии.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:НаркотикиСшаМарихуанаРоссия