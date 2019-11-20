Брюн опроверг российские исследования «медицинской» марихуаны

В СМИ появилась информация о том, что в России начались исследования по медицинскому использованию конопли. Об этом, если верить ряду изданий, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Однако в беседе с НСН Евгений Брюн эту информацию опроверг.

«На Западе, действительно, исследования идут, но мы не знаем, чем они закончатся. Россия за всем этим наблюдает издалека. Американское и российское законодательство в отношении употребления марихуаны (психоактивное средство, получаемое из конопли – НСН) идентичное. Она под запретом. Никакой легализации», - отметил собеседник НСН.

Американские исследователи конопли полагают, что в ряде случаев её дозы могут помочь в лечении депрессии, в хосписах, умирающим больным, рассказал специалист.