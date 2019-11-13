Основатель Cirque du Soleil попался на выращивании марихуаны

Основатель знаменитой канадской цирковой компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержан по обвинению в выращивании марихуаны на своем частном острове в Тихом океане. Как передает агентство France-Presse, 60-летний миллиардер был остановлен правоохранителями в тот момент, когда покидал свой частный самолёт во Французской Полинезии.

В ходе допроса сотрудников полиции интересовала реализация наркотиков на Таити, которую организовал Лалиберте. Сегодня же он должен предстать перед судом.

В компании-антрепренёре, также основанной предпринимателем, утверждают, что он применял продукцию конопли исключительно в медицинских и личных целях. Сам он отвергает обвинения в организации продажи наркотиков.

Ги Лалиберте основал Cirque du Soleil («Цирк солнца») в 1984 году. В 2004 году ему был вручён Орден Канады — самая высока награда в стране. Тогда же журнал «Time Magazine» назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

Четыре года назад Лалиберте продал большую часть своей доли в Cirque du Soleil. В 2017 году канадец основал компанию Lune Rouge, которая занимается инвестициями в проекты в области искусства, развлечений и технологий.

