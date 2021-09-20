Россия и Южная Осетия подписали соглашение о двойном гражданстве

«Соглашение о двойном гражданстве между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией подписано в понедельник в Цхинвале главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым и послом России в Южной Осетии Маратом Кулахметовым», - отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в августе подписал проект двустороннего соглашения о двойном гражданстве. Граждане РФ и Южной Осетии могут без отказа от имеющегося у них гражданства одной из сторон в упрощенном порядке приобретать гражданство другой стороны. Лицам с двумя гражданствами доступно образование, социальное обеспечение и медицинское обслуживание на территории постоянного проживания.

