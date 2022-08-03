В Минобороны РФ заявили о 27 операциях по обмену пленными и телами с Киевом

По его словам, организовать диалог с Киевом по данному вопросу удалось при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

В ходе брифинга для иностранных военных атташе он также отметил, что осуществляется и репатриация украинских военнослужащих, Украине уже были переданы 18 человек.

Ранее в Минобороны РФ заявили об обмене военнопленными в формате «144 на 144», который состоялся по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, сообщает RT.

