В Минобороны РФ заявили о 27 операциях по обмену пленными и телами с Киевом
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными, а также телами погибших военнослужащих, сообщает РИА Новости.
По его словам, организовать диалог с Киевом по данному вопросу удалось при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).
В ходе брифинга для иностранных военных атташе он также отметил, что осуществляется и репатриация украинских военнослужащих, Украине уже были переданы 18 человек.
Ранее в Минобороны РФ заявили об обмене военнопленными в формате «144 на 144», который состоялся по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, сообщает RT.
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