Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных

По её словам, речь идёт о «посылках с записками, письмами из дома, детскими рисунками и вещами».

Она добавила, что обмен состоится в декабре «на российско-белорусской границе или где-то в другом месте».

Ранее Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые погибли в результате крушения самолета Ил-76 в январе, сообщает «Свободная пресса».