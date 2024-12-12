Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных

Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

По её словам, речь идёт о «посылках с записками, письмами из дома, детскими рисунками и вещами».

Она добавила, что обмен состоится в декабре «на российско-белорусской границе или где-то в другом месте».

Ранее Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые погибли в результате крушения самолета Ил-76 в январе, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ПленныеУкраинаРоссияОбменТатьяна Москалькова

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