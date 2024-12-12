Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных
12 декабря 202416:07
Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, речь идёт о «посылках с записками, письмами из дома, детскими рисунками и вещами».
Она добавила, что обмен состоится в декабре «на российско-белорусской границе или где-то в другом месте».
Ранее Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые погибли в результате крушения самолета Ил-76 в январе, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне назвали Петербург культурной, гастрономической и музыкальной столицей
- Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных
- Рособрнадзор: Начались разработки тестов при приеме детей мигрантов в школу
- «Носят платья и сдают обратно»: Стилист Рогов заявил о проблеме «фэшн-экстремизма»
- Мурашко: Распространенность курения среди 15-летних и старше сократилась до 18%
- Журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком года 2024»
- МИД РФ: Евросоюз потерял более 1,5 трлн евро из-за санкций против РФ
- Джо Байден помиловал 39 человек
- СМИ: Режиссер Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к телепродюсеру Картозии
- Психолог рекомендовала поддерживать веру детей в Деда Мороза до 8-9 лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru