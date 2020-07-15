Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с середины лета

Москва и Анкара достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня, - сообщили турецкие СМИ со ссылкой на заявление Министерства транспорта и связи своей страны. О том, что Анкара предложила Москве восстановить авиасообщение с 15 июля, посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявлял еще в конце июня. Ту же дату называла вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках возобновления международных авиарейсов, запрет на которые был введен из-за пандемии коронавируса. По ее словам, переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся на принципах взаимности и с учетом эпидемиологической ситуации. По сведениям «Интерфакса», на среду действительно были запланированы переговоры между авиавластями России и Турции, но об их итогах на момент подготовки материала ничего не сообщалось. Известно, однако, что президент Владимир Путин провел в понедельник телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось возобновление авиасообщения между двумя странами. И по их итогам глава российского государства дал профильным ведомствам поручения приступить к переговорам, - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Российские авиакомпании пока не получали никаких уведомлений от Минтранса о возобновлении авиасообщения с Турцией, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей перевозчиков. Власти Турции открыли границы страны и сняли запрет на международные перелеты с 11 июля. На этой неделе крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о планах с 1 августа совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, а позже - возобновить полеты в другие российские города.

Сообщения о скором возобновлении полетов в Турцию подтолкнули россиян к незамедлительному поиску авиабилетов на курорты этой страны. Сервисы подбора билетов зафиксировали четырехкратный по сравнению с предыдущим днем рост числа поисковых запросов по билетам на турецкие курорты: Анталья, Даламан, Бодрум, Стамбул. При этом в системах бронирования на сайтах «Аэрофлота» и Turkish Airlines нет билетов на рейсы между двумя странами на сегодняшнее число.

А ведь говорила накануне, выступая в пресс-центре НСН, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, что решение об открытии авиасообщения еще не означает, что прямо на следующий день начнутся полеты. Она, кстати, заверила, что повышения цен на отдых в Турции в этом году либо не будет вовсе, либо оно не превысит 10 процентов. «Все прекрасно понимают, что если цена будет слишком высокая, то, как минимум, наши туристы туда не поедут», - пояснила г-жа Ломидзе.

