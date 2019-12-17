Россия и Китай вновь обсудят соглашение о безвизовых поездках

Корнеев заявил, что намечены двусторонние консультации с министерством культуры и туризма КНР. По его словам, основные вопросы, которые необходимо проработать, это механизмы безопасности туризма, а также способы удобной и правомерной работы партнеров для туристского рынка как в Китае, так и в России. Он добавил, не видит преград для подписания документа, хотя и отметил, что юридические вопросы по данному соглашению требуют внимательного подхода с учетом требований обеих сторон.

Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристских обменах было подписано еще в 2000 году, по которому организованные группы туристов могут пробыть в стране не более 15 суток. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила ранее, что РФ и КНР намерены обновить соглашение, так как за прошедшие 19 лет оно устарело.