Россия и Китай готовы поддержать денуклеаризизацию Северной Кореи
Россия и Китаем намерены предложить США и их союзникам новую политику в отношении КНДР, основанную на денуклеаризации Северной Кореи. Об этом завил посол России в КНДР Александр Мацегора.
О новом политическом курсе России и Китая по КНДР планируется заявить в Совете Безопасности.
«У нас с американцами есть одно общее понимание - мы хотим, чтобы полустров был денуклеаризирован. Не хотим иметь ядерного соседа. В этом смысле цели общие. Мы предлагаем проводить политику, которая приведет к этой цели», - заявил Александр Мацегора в интервью радио «Владивосток».
Российский посол отметил также, что политика США в отношении КНДР не должна быть «как у слона в посудной лавке».
«У США получается так, что сила есть - ума не надо: давайте давить, все запрещать. До них не доходит, что они сами против себя такую политику проводят», - цитирует РИА Новости Мацегору.
Напомним, саммит глав США и КНДР в Ханое прошёл в феврале текущего года. Лидеры государств не достигли соглашения по итогам встречи и завершили переговоры раньше назначенного срока без обнародования совместного итогового документа.
Ранее американист и эксперт по КНДР подвели итоги саммита в Ханое и рассказали НСН о грядущих встречах лидеров двух стран.
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