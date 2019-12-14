Россия и Китай готовы поддержать денуклеаризизацию Северной Кореи

Россия и Китаем намерены предложить США и их союзникам новую политику в отношении КНДР, основанную на денуклеаризации Северной Кореи. Об этом завил посол России в КНДР Александр Мацегора.

О новом политическом курсе России и Китая по КНДР планируется заявить в Совете Безопасности.

«У нас с американцами есть одно общее понимание - мы хотим, чтобы полустров был денуклеаризирован. Не хотим иметь ядерного соседа. В этом смысле цели общие. Мы предлагаем проводить политику, которая приведет к этой цели», - заявил Александр Мацегора в интервью радио «Владивосток».

Российский посол отметил также, что политика США в отношении КНДР не должна быть «как у слона в посудной лавке».

«У США получается так, что сила есть - ума не надо: давайте давить, все запрещать. До них не доходит, что они сами против себя такую политику проводят», - цитирует РИА Новости Мацегору.