Россия и Германия обсудят совместное производство вакцин от коронавируса

Россия и Германия в ближайшее время проведут переговоры по совместному производству вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

Отмечается, что договорённость была достигнута по итогам телефонных переговоров главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

В ближайшее время российские и немецкие эксперты обсудят вопрос поиска производственных мощностей для совместного производства российских препаратов для профилактики COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, глава российского ведомства рассказал немецкому коллеге об эффективности отечественных вакцин и специальной онлайн-платформе с данными о вакцинированных лицах. В свою очередь, министр ФРГ выразил готовность сотрудничать и привлекать к совместному производству немецкие компании.

В России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, а вакцину «ЭпиВакКорона» — в научном центре «Вектор». Регистрация третьего препарата разработки центра имени им. М. П. Чумакова возможна в скором времени.

Производство вакцины «Спутник V» планируется в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и ряде других государств. Более 50 стран подали заявки на приобретение более 1,2 млрд доз препарата.

