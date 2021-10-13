Россия и ЕС провели переговоры по вопросу признания сертификатов о вакцинации

Россия и Евросоюз провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Отмечается, что запланирована серия консультаций для согласования вопросов по признанию документов, продолжается процесс переговоров.

В Минздраве подчеркнули, что речь идет и согласовании правовых и технических вопросов взаимного признания сертификатов.

Ранее в ВОЗ заявили о возможности одобрить российскую вакцину «Спутник V» до конца года при подписании всех необходимых юридических документов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВакцинацияКоронавирус
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