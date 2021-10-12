ВОЗ заявила о возможности одобрить «Спутник V» до конца года

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину «Спутник V» до конца года при подписании всех необходимых юридических документов. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, российские власти сообщили о скором подписании необходимых документов, после чего диалог возобновится и будет запланирована инспекция.