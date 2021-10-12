ВОЗ заявила о возможности одобрить «Спутник V» до конца года
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину «Спутник V» до конца года при подписании всех необходимых юридических документов. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
По ее словам, российские власти сообщили о скором подписании необходимых документов, после чего диалог возобновится и будет запланирована инспекция.
Представитель ВОЗ отметила, что организация рассчитывает на проведение инспекций в ближайшее время, процесс может быть завершен до конца этого года.
Ранее Министерство здравоохранения России передало в представительство Европейского союза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Это было сделано по итогам двусторонних консультаций по данному вопросу ещё в сентябре, заявили сегодня в пресс-службе Минздрава.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru