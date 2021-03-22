Стала известна предполагаемая дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Комиссия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике не исключила, что роуминг между двумя странами могут отменить со 2 апреля, сообщает БелТА.

На заседании комиссии, которое прошло в Москве, отметили, что тестовый режим эксплуатации соответствующих каналов связи должен был закончиться ещё 31 декабря 2020 года, однако из-за пандемии его продлили на год, так как специалисты не успели завершить комплекс мероприятий, направленных на предотвращение телефонного мошенничества.

Руководитель комиссии Геннадий Давыдько заявил, что дня, когда связь станет доступнее, с нетерпением ждут граждане обеих стран. По его словам, это «вопрос уже не экономического или технического, а политического характера».

Заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Наталья Гордеенко, в свою очередь отметила, что в настоящее время тарифы операторов сотовой связи в республике и РФ при нахождении абонента в роуминге уже максимально приближены к домашним.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства «близка к завершению», сообщает RT.

