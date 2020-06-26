Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты в стране

Россия доложила в Организацию объединенных наций (ООН) о ликвидации крайней нищеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), предоставленный РФ в ООН.

Отмечается, что документ, поступивший в ООН, представляет собой первый добровольный национальный обзор по выполнению ЦУР.

«Ликвидация нищеты» в документе называется одной из самых успешных достигнутых целей. Также успешными признаются цели "Качественное образование", "Достойная работа и экономический рост".

В обзоре уточняется, что целью является сокращение уровня бедности в стране не менее чем в два раза к 2024 году (в 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%).

Напомним, в 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку, состоящую из 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия.



