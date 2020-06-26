Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты в стране
Россия доложила в Организацию объединенных наций (ООН) о ликвидации крайней нищеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), предоставленный РФ в ООН.
Отмечается, что документ, поступивший в ООН, представляет собой первый добровольный национальный обзор по выполнению ЦУР.
«Ликвидация нищеты» в документе называется одной из самых успешных достигнутых целей. Также успешными признаются цели "Качественное образование", "Достойная работа и экономический рост".
В обзоре уточняется, что целью является сокращение уровня бедности в стране не менее чем в два раза к 2024 году (в 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%).
Напомним, в 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку, состоящую из 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
- Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты в стране
- В Тюменской области до 5 июля продлили режим повышенной готовности
- Зеленский заявил о своей «безумной вере» в возвращение Крыма
- Сборная России стартует в футбольной Лиге наций 3 сентября
- Путин пригласил Макрона в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru