Новости за ночь: Голикова считает маленькой среднюю зарплату в РФ

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова считает слишком маленьким годовой доход россиян, имея в виду среднюю по стране заработную плату. На это вице-премьер обратила внимание в телепрограмме «Познер» на Первом канале.

По словам Голиковой, средняя зарплата в 47 с небольшим тысяч рублей в месяц лишком мало. Кроме того, она отметила, что, по данным Федеральной налоговой службы, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», наоборот совсем невелико, передает РИА ФАН.

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Согласно Росстату, в 2019 году 7,1% работающих получали свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Вице-премьер также заявила о необходимости повысить минимальный размер отплаты труда. Она назвала эту цель стратегической для власти, отмечает Ura.ru.

По предположению Голиковой к 2024 году уровень бедности в стране можно значительно снизить - в два раза. По итогам 2019 года в России было более 18 миллионов бедных.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДоходыЗарплатаТатьяна Голикова
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