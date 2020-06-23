Новости за ночь: Голикова считает маленькой среднюю зарплату в РФ

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова считает слишком маленьким годовой доход россиян, имея в виду среднюю по стране заработную плату. На это вице-премьер обратила внимание в телепрограмме «Познер» на Первом канале.

По словам Голиковой, средняя зарплата в 47 с небольшим тысяч рублей в месяц лишком мало. Кроме того, она отметила, что, по данным Федеральной налоговой службы, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», наоборот совсем невелико, передает РИА ФАН.