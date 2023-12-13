«Россия» будет выполнять рейсы в Краснодар в случае открытия аэропорта

Ожидается, что воздушная гавань возобновит работу 25 декабря. Предположительно, к этому времени аэропорт будет разморожен после отработки схем безопасности и завершения тестовых полетов.

Отмечается, что пилотам вручили специальный документ, разрешающий выполнение тестовых полетов в Краснодар с 14 по 24 декабря. По предварительным данным, рейсы будут выполняться по «сочинской схеме» — воздушному коридору, используемому для полетов в Адлер (в обход Ростовской области).

Летать, предварительно, будут по «сочинской схеме» — воздушному коридору, который используют самолеты для полётов в Адлер (в обход Ростовской области).

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в грузинский Батуми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

