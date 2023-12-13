«Россия» будет выполнять рейсы в Краснодар в случае открытия аэропорта

Авиакомпания «Россия» готова к выполнению рейсов в Краснодар в случае открытия аэропорта «Пашковский». Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Ожидается, что воздушная гавань возобновит работу 25 декабря. Предположительно, к этому времени аэропорт будет разморожен после отработки схем безопасности и завершения тестовых полетов.

Отмечается, что пилотам вручили специальный документ, разрешающий выполнение тестовых полетов в Краснодар с 14 по 24 декабря. По предварительным данным, рейсы будут выполняться по «сочинской схеме» — воздушному коридору, используемому для полетов в Адлер (в обход Ростовской области).

Летать, предварительно, будут по «сочинской схеме» — воздушному коридору, который используют самолеты для полётов в Адлер (в обход Ростовской области).

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в грузинский Батуми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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