Россия будет судиться за Александровское подворье в Израиле

Иерусалимский окружной суд установил временный запрет на передачу прав России на Александровское подворье в Иерусалиме. Это место — третья по значимости святыня всего христианского мира - через него Иисуса вели на Голгофу, заявил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

По его словам, решение суда принято, несмотря на имеющуюся договорённость между высшими должностными лицами России и Израиля. Теперь российская сторона начинает судебный процесс, чтобы добиться возвращения подворья, сказал Степашин «Интерфаксу».

Александровское подворье приобрел Александр III, оно принадлежало историческому ИППО. Однако после сделки по продаже исторической собственности при Хрущёве его захватили конкурирующие палестинские общества, которые, вероятно, и препятствуют передаче святыни России, объяснил Степашин.

