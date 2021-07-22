Россия будет платить пенсию гражданам Таджикистана
Россия и Таджикистан согласовали проект по обеспечению пенсией трудовых мигрантов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана Дилмурод Давлатзода.
Отмечается, что страны достигли соглашения по спорным моментам во время видеоконференции. «Проект внесен на рассмотрение в правительство по согласованию с МИД», — рассказал Давлатзода.
Кроме того, ведутся переговоры с Киргизией и Узбекистаном. Таджикистан заключил с ними соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет URA.RU.
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