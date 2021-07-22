Россия будет платить пенсию гражданам Таджикистана

Отмечается, что страны достигли соглашения по спорным моментам во время видеоконференции. «Проект внесен на рассмотрение в правительство по согласованию с МИД», — рассказал Давлатзода.

Кроме того, ведутся переговоры с Киргизией и Узбекистаном. Таджикистан заключил с ними соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет URA.RU.

