Россия будет платить пенсию гражданам Таджикистана

Россия и Таджикистан согласовали проект по обеспечению пенсией трудовых мигрантов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана Дилмурод Давлатзода.

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Отмечается, что страны достигли соглашения по спорным моментам во время видеоконференции. «Проект внесен на рассмотрение в правительство по согласованию с МИД», — рассказал Давлатзода.

Кроме того, ведутся переговоры с Киргизией и Узбекистаном. Таджикистан заключил с ними соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ПенсияРоссияТаджикистанТрудовые Мигранты
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